Депутаты Томской облдумы снизили стоимость патента для малого бизнеса до 1 рубля

Томский Обзор / Фото: 23 апреля 2020 // Фото: duma.tomsk.ru

Депутаты законодательной Думы Томской области приняли поправки в закон «О патентной системе налогообложения» снизив стоимость патента до 1 рубля, сообщается на сайте парламента.

Закон будет действовать с 1 января по 31 декабря 2020 года, то есть тем, кто уже приобрел патенты, будет произведен возврат средств.

Символическая стоимость патента будет действовать для отраслей, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Всего около 20 видов предпринимательской деятельности. Среди них бытовые услуги, автоперевозки, услуги общественного питания, репетиторство и пр.

Количество патентов в пострадавших отраслях составляет около 30% от их общего количества. По данным на 1 апреля 2020 года приобретено 236 патентов.

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