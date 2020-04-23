Томская область прогнозирует выпадение в 2020г доходов бюджета на 25 млрд руб

23 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Доходы Томской области по итогам 2020 года на фоне коронавируса и падения цены на нефть могут снизиться на треть, сообщил на заседании Законодательной думы Томской области вице-губернатор Андрей Антонов.

«На данный момент при той ситуации, которая случилась, мы прогнозируем 25 млрд рублей выпадающих доходов. Это касается консолидированного бюджета. Сумма — порядка трети всех доходов», — передает слова замгубернатора агентство «Интерфакс-Сибирь».

Он отметил, что наибольшее влияние на доходность региона влияет не пандемия коронавируса, а падение стоимости нефти.

Антонов добавил, что помимо 25 млрд рублей выпадающих доходов, Томская область увеличит расходы примерно на 14 млрд рублей в качестве мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса.

При этом Антонов подчеркнул, что все защищенные статьи бюджета будут обеспечены.

Доходы бюджета региона на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 79,601 млрд рублей, расходы — 82,926 млрд рублей, дефицит — 3,326 млрд рублей, или 5,7% от расходов.

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