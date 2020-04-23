Пожилой мужчина пострадал при пожаре в Томской области

23 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера, 22 апреля, в поселке Причулымский Зырянского района загорелись надворные постройки у дома по ул.Северная, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 16.14. К приезду пожарных, горели бревенчатая стайка (внутри которой находились 10 коз), дощатый сарай и рулоны сена. Возгорание удалось ликвидировать к 17.12.

В результате частично обгорело сено на площади 300 кв.метров, обгорели стены стайки, сгорел сарай, погибли 8 коз. 80-летний хозяин дома получил ожоги головы, туловища, верхних и нижних конечностей, дыхательных путей. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу.

Причина возгорания устанавливается.

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