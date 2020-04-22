К поиску поджигателей сухой травы в Томской области подключат беспилотники

С завтрашнего дня в Томской области поджигателей травы будут отслеживать с помощью трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили на прошедшем сегодня внеочередном заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«За сутки с 21 по 22 апреля в регионе зафиксировано 48 техногенных пожаров, 34 из них — это возгорания сухой растительности. Четыре из пяти пала травы случились вблизи населенных пунктов», — пресс-служба обладминистрации приводит слова замгубернатора Томской области по вопросам безопасности Игоря Толстоносова.

Как уточнил начальник областного департамента лесного хозяйства Артем Конев, на землях лесного фонда за сутки зарегистрировано шесть природных пожаров. По данным на 11 часов четыре из них были ликвидированы, оставшиеся два — локализованы.

«Всего с начала года в регионе ликвидировано восемь лесных пожаров на общей площади более 60 гектаров, причем все в течение первых суток с момента обнаружения. Причина шести из них — местное население, двух — сельскохозяйственные палы, — сообщил Конев. — Три пожара произошли в Томском районе, по одному — в Асиновском, Первомайском, Кожевниковском, Парабельском и Тегульдетском районах».

По данным регионального управления МЧС, количество зарегистрированных в апреле 2020 года палов более чем в два раза превышает их число в том же месяце 2019-го — 189 против 67.

«Патрульно-контрольных группы — сотрудники МЧС, МВД, прокуратуры и органов местного самоуправления — составили 35 административных протоколов о нарушении правил пожарной безопасности», — отметил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы областного главка МЧС Сергей Шутов.

Усиление патрульной группировки в преддверии майских праздников произойдет и в управлении МВД. Виновники палов при этом будут привлечены к ответственности не только за нарушение противопожарных норм, но и за несоблюдение режима всеобщей самоизоляции.

«Дополнительные посты полиции будут выставлены в традиционных местах отдыха томичей на природе», — сообщил областной комиссии по ЧС замначальника регионального управления МВД Павел Манаков.

Метеорологи на ближайший месяц прогнозируют небольшое повышение температуры воздуха с понижением ее в дальнейшем до нормы.

«В южных и юго-западных районах области количество осадков будет ниже средних значений. В целом по области ожидается высокий класс пожарной опасности», — сообщил начальник Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Ушаков.

В связи с этим прогнозом лесопожарные подразделения региона будут перегруппированы и усилены путем переброски спецформирований из северных в южные и юго-западные районы Томской области.

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