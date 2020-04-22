Томичей приглашают на Библионочь в онлайн-формате

Томский Обзор / Фото: 22 апреля 2020 // Фото: tsu.ru

В пятницу, 24 апреля, Научная библиотека Томского госуниверситета проведет Библионочь «Легенды и были Научки». Все экскурсии и мастер-классы, а также финальный квиз пройдут онлайн, сообщает пресс-служба вуза.

С 19:00 до 19:20 на видеоэкскурсии «Научка и пустота» мы пройдемся по пустым залам, послушаем тишину и узнаем, как книжная витрина стала Царской, где хранилась шляпа Горького, почему женщин не брали в библиотекари, зачем ректору нужен был револьвер и есть ли в Научке привидения.

В 19:20 начнется прямой эфир из Музея книги. Тема – «Легендарная пятерка историй». Редкие книги окутаны тайнами и самыми настоящими приключениями. Заведующий отделом рукописей и книжных памятников Кирилл Конев в течение часа расскажет легендарные истории из жизни Музея книги. Прямой эфир – по ссылке в Instagram.

С 20:20 до 20:55 сотрудники Научной библиотеки проведут три мастер-класса «Книги лечим, создаем и в гармонии живем». Мастер-классы будут проходить параллельно, на платформе Zoom. Для участия нужно скачать и установить Zoom, это можно сделать по ссылке.

Мастер-класс «Ремонтируем дома книгу как настоящий реставратор» проведет директор регионального центра консервации документов Марина Савченкова. Она расскажет и покажет, какие чудеса могут творить простой чайный пакетик и собственноручно сваренный клейстер.

На мастер-классе «Создаем дома книгу с японским переплетом» заведующая отделом основного фонда Екатерина Ивановская продемонстрирует, как сделать книгу и создать настоящий классический японский переплет. Такая книга отлично подойдет для записи семейных легенд.

Третий мастер-класс называется «Где источник духовной силы? Советы первого библиотекаря». Заведующая отделом библиотечного взаимодействия и технологий Екатерина Медведева поделится, как жить в гармонии с собой, реализовывать свои желания и как помогают в этом советы первого библиотекаря Научки Стефана Кузнецова.

В завершение Библионочи с 21:00 до 22:00 состоится Quiz «Легенды и были Научки». Знатоки и просто любители Научной библиотеки ТГУ смогут блеснуть эрудицией. Участвовать в квизе можно с любого устройства, где есть интернет. Победители получат пригласительные билеты на персональные экскурсии в Музей книги и книгохранилище.

Мероприятие пройдет с 19:00 до 22:00. Ссылки для подключения появятся в пятницу, 24 апреля, на сайте Научной библиотеки и в группах НБ в социальных ВКонтакте и Facebook.

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