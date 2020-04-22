Впервые за 60 лет в Томской области не будет весенней охоты

22 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин своим постановлением запретил в регионе любительскую и спортивную весеннюю охоту на пернатую дичь и серую ворону, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации региона Алексея Севостьянова.

«Обращаюсь к вам не только как губернатор к гражданам, но и как охотник — к охотникам: весенней охоты впервые за 60 лет у нас не будет. И вот почему. Конечно, главная причина — это эпидемия. Мы не можем допустить паломничества в наши леса, в нашу глубинку. Вы ведь знаете, что коронавирус уже проник не только в города, но и в удаленные села. Мы отслеживаем сотни контактов с больными. И конечно, нам не нужны новые риски», — процитировал собеседник агентства слова Жвачкина.

По мнению губернатора, если разрешить весеннюю охоту, то жители тех регионов, где она уже запрещена, потянутся в Томскую область.

«Весеннюю охоту запретили практически все наши соседи: Кузбасс, Новосибирская, Омская, Тюменская области, Алтайский и Красноярский края. Разрешим мы — все сибиряки немедленно будут у нас, а то и москвичи подтянутся. С нашими расстояниями границы мы не перекроем, на каждой опушке паспортный контроль не поставим», — пояснил глава региона.

Он подчеркнул, что Томской области не нужны новые риски заражения коронавирусом.

«Мы не можем и не будем ставить под угрозу здоровье жителей наших сельских и северных территорий. Только представьте себе, что будет, если накануне посевной мы введем карантин в сельхозпредприятиях, фермерских хозяйствах. Стоят ли эти несколько дней и две-три утки таких вот рисков? Вот и я думаю, что не стоят. Заодно и природе дадим отдохнуть», — отметил Жвачкин.

По словам главы региона, ему очень тяжело далось такое решение, так как он сам за последние несколько десятилетий не пропустил ни одной охоты, но эту — пропустит.

«Если хотя бы один охотник этой весной вернётся из леса больным и заразит свою семью, я этого себе никогда не прощу. И как губернатор, и как обычный томич. Поверьте, не стоит жизнь и здоровье любимых людей никакой охоты. Даже такой замечательной охоты, как у нас в Сибири», — сказал Жвачкин.

Он добавил, что для местных охотников увеличат квоты на добычу дичи и зверя на осенне-зимний период 2020–2021 годов, а все люди, успевшие купить путевки на весну, могут воспользоваться этими путевками осенью.

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