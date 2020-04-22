Учебный год в школах Томской области закончится раньше, последних звонков не будет

22 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В Томской области для школьников 1-8 классов учебный год закончится 15 мая. В связи с запретом на массовые мероприятия до 1 июня не состоятся праздники последних звонков, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Для учеников 9-11 классов учебный год закончится 30 мая. С 1 по 6 июня для выпускников школ будут организованы консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации. Соответствующие коррективы в календарный учебный график работы школ Томской области внес областной департамент общего образования.

«Консультации будут организованы по графику, чтобы в классе одновременно находилось не более десяти человек, между занятиями помещения будут обрабатываться дезинфицирующими растворами и проветриваться», - сообщила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

Она напомнила, что в этом году досрочный этап проведения единого государственного экзамена совмещен с основным экзаменационным периодом и пройдет в июне. Точные даты проведения государственной итоговой аттестации в регионе департамент определит позже.

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