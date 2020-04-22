«Газпром нефть» направляет в регионы промышленной деятельности средства защиты для медиков

22 апреля 2020 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпром нефть» в рамках корпоративной программы «Антивирус» по противодействию COVID-19 начала бесплатные поставки в регионы промышленной деятельности средств индивидуальной медицинской защиты.

Акция «Газпром нефть – медикам» обеспечит передачу больницам более 1,3 млн масок и респираторов, специальных изолирующих экранов, очков, защитных костюмов и перчаток. Приобретение средств защиты осуществляется в том числе у зарубежных производителей благодаря развитым международным связям компании.

Первые партии экипировки для медиков начали поступать в больницы Омской, Оренбургской и Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ярославля и Санкт-Петербурга. В этих регионах расположены промышленные предприятия и технологические центры «Газпром нефти», на которых десятки тысяч сотрудников компании обеспечивают непрерывность добычи и переработки нефти.

«Газпром нефть» продолжит осуществлять бесплатные поставки средств защиты медикам, оказывать поддержку экстренных служб и волонтерских организаций, которым безвозмездно предоставляется топливо на АЗС сети компании.

Ранее «Газпром нефть» взяла на себя обеспечение топливом до начала мая всего автотранспорта медицинских учреждений Омской области и ямальских городов Ноябрьска и Муравленко.

«С начала апреля мы запустили акцию «Газпром нефть – медикам». Стали бесплатно заправлять все машины медицинских служб в трех сибирских городах. Одновременно с этим начали закупать средства защиты для врачей, которые пока в дефиците как в России, так и во всем мире. Нам удалось найти поставщиков и закупить в тех объемах, которые оказались доступны в этих условиях. Сегодня в семи городах промышленной деятельности компании начинаются бесплатные поставки медицинских средств защиты медиков. Одновременно с этим на наших технических станциях G-Energy Service по всей стране производится бесплатная замена масла в машинах скорой помощи. Мы будем продолжать программу поддержки врачей и в дальнейшем. Именно они находятся на переднем крае борьбы», - отметил член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

«АНТИВИРУС» - комплексная программа «Газпром нефти» по противодействию распространению COVID-19. Комплекс мер в том числе предусматривает предоставление безвозмездной материальной и ресурсной помощи медицинским службам, сотрудникам МЧС и волонтерским организациям в регионах деятельности компании. «Газпром нефть» обеспечивает топливом и средствами защиты медицинские учреждения, а также предоставляет льготные условия расчетов за топливо транспортным компаниям, предприятиям малого и среднего бизнеса.

В периметре группы компаний «Газпром нефть» программа «Антивирус» представляет собой систему барьеров, которые включают технические и организационные меры борьбы с вирусом. Период вахты на удаленных нефтепромыслах увеличен до 90 дней. Для сотрудников, находившихся на межвахтовом отдыхе, создаются буферные терминалы, где вахтовый персонал находится под наблюдением врачей перед вылетом на месторождения.

Часть персонала «Газпром нефти» с 19 марта переведена на дистанционный режим работы. Запущены дополнительные корпоративные сервисы с использованием цифровых технологий «удаленного офиса», расширены возможности использования сотрудниками из дома специальных программных продуктов для обеспечения полноценной работы.



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