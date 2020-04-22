Томский госпиталь для зараженных коронавирусом получил почти 10 млн рублей от спонсоров на дооснащение

22 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Медико-санитарная часть N2 (МСЧ N2) Томска, где развернут госпиталь для зараженных коронавирусом, получила 9,8 млн рублей от компаний нефтегазового сектора на дооснащение медучреждения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Томской области.

Наибольшую сумму — 8,5 млн рублей — пожертвовала компания «Газпром нефть». ООО «Газпром трансгаз Томск» выделило МСЧ N2 1 млн рублей для приобретения функциональных кроватей, мониторов и анализаторов крови. Еще 300 тыс. рублей пожертвовало АО «Транснефть-Центральная Сибирь».

ООО «Востокгазпром» закупает для персонала медсанчасти респираторы ЗМ 9925, а также антисептический раствор с содержанием изопропилового спирта 70%.

«Медучреждению помогают и горожане. Так, например, один из томичей, пожелавший остаться неизвестным, регулярно помогает с закупкой мелкого оборудования», — отметили в департаменте.

Как сообщалось, первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией в Томске был зафиксирован 18 марта. Пациент был помещен в инфекционное отделение горбольницы N3. Медучреждение приняло еще нескольких пациентов с COVID-19 до того, как был развернут госпиталь для зараженных коронавирусом на базе томской медико-санитарной части N2.

По последним данным, в Томской области выявлено 37 случаев коронавируса, четверо вылечились.

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