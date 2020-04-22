Завтра в части домов на ул.Мокрушина в Томске на всю ночь отключат воду

22 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Завтра вечером, 23 апреля, в Томске на всю ночь отключат воду в ряде домов по ул.Мокрушина. Отключение связано с аварийными работами на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Воду выключат в 23.00, а включат утром 24 апреля, в 7.00. Под отключение попадут дома, расположенные по адресам:

ул.Мокрушина, 14, 18а, 22, 24, 24а.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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