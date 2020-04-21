Один из четверых вновь заболевших коронавирусом в Томской области госпитализирован

Томский Обзор / Фото: 21 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В Томской области за сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: один случай заболевания «привозной» из Санкт-Петербурга, остальные — контактные с заболевшими ранее.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, один из контактных госпитализирован в инфекционное отделение больницы № 3 Томска, трое на самоизоляции.

Пациенты не входят в группу риска по возрасту и по сопутствующим заболеваниям. Состояние всех удовлетворительное, болезнь протекает в бессимптомной форме либо с незначительными катаральными явлениями.

Как сообщил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев, два человека, ранее госпитализированных с COVID-19 в медико-санитарную часть № 2 Томска, остаются на искусственной вентиляции легких, их состояние стабильно тяжелое.

Всего с респираторными заболеваниями в стационары Томской области госпитализированы 156 человек. Из них в респираторном госпитале МСЧ № 2 на лечении находятся 119 человек (у 94-х пациентов анализы на коронавирус отрицательные, у 10– положительные, 15 анализов в работе), 27 человек — в инфекционном отделении больницы № 3 Томска (у 13 пациентов анализы отрицательные, у девяти положительные, у пяти в работе), у шести госпитализированных в детскую инфекционную больницу им. Сибирцева и четырех госпитализированных в Колпашевскую районную больницу анализы на коронавирус отрицательные.

В Томской области зарегистрированы 37 случаев заболевания коронавирусом, из них четыре человека выздоровели, 33 находятся на лечении.

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