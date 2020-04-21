В Томской области поджоги травы спровоцировали пять лесных пожаров

Томский Обзор / Фото: 21 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Число лесных пожаров, произошедших по причине палов сухой травы травы на землях сельхозназначения в Томской области увеличилось, сообщает пресс-служба обладминистрации.

За сутки ликвидировано пять лесных пожаров на территории Асиновского, Кожевниковского, Томского и Первомайского районов на общей площади 35,1 гектара. Средняя площадь одного возгорания составила 7,02 га. Огонь потушен в наземной зоне применения сил и средств пожаротушения.

Причиной возгорания в четырех из пяти случаев стало нарушение правил пожарной безопасности местными жителями, в одном — переход огня с земель иных категорий.

В ближайшие дни Региональная диспетчерская служба прогнозирует увеличение класса пожарной опасности в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха. В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.

С 20 апреля на территории Томской области установлен пожароопасный сезон. В Томске, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском и Парабельском районах с 18 апреля введен особый противопожарный режим.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 3 тыс. рублей для физических и до 200 тыс. рублей для юридических лиц. В районах, где действует особый противопожарный режим, денежное взыскание может быть увеличено вдвое. Также в зависимости от тяжести последствий за уничтожение или повреждение лесов может быть установлена ответственность в виде штрафа от 200 тысяч до 3 млн рублей либо лишения свободы на срок до 10 лет.

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