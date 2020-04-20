УФСИН передаст томичам «собак-ветеранов»

Томский Обзор / Фото: 21 апреля 2020 // Фото: 70.fsin.su

Кинологическая служба Томского УФСИН предлагает томичам забрать собак, которых больше нельзя использовать на службе из-за пожилого возраста.

Как сообщили Томскому Обзору, собакам 7-9 лет, они разные по характеру, но все адекватные со здоровой психикой. Всего на сайте ведомства опубликованы фотографии 11 собак, среди которых овчарки и спаниели.

«Все овчарки и спаниели прошли общий и специальный курсы дрессировки, участвовали в ведомственных сборах и соревнованиях. Большинство четвероногих «ветеранов» будут жить у специалистов-кинологов, но некоторые из них ищут новых хозяев», — сообщают в УФСИН.

По всем вопросам о передаче питомцев обращаться по телефону 8 (3822) 602-008.

Тэги/темы: