МТС попала в десятку лучших работодателей по версии HeadHunter

21 апреля 2020 / Пресс-служба МТС / Фото: Пресс-служба МТС

Опубликованы результаты ежегодного рейтинга работодателей по версии крупнейшей платформа онлайн-рекрутинга в России HeadHunter. Лучшими компаниями названы не только традиционные госкорпорации: в топе рейтинга представляет МТС, также в десятке крупный игрок сферы FMCG Coca-Cola HBC Россия и другие.

Как сообщает ТАСС, подготовка рейтинга проходит с учетом мировой практики: компании оцениваются с трех сторон – внешняя оценка соискателями, внутренняя оценка сотрудниками компаний и оценка эффективности деятельности HR-подразделений.

Технологические компании становятся все более привлекательными для потенциальных сотрудников, поэтому постепенно завоевывают высокие места в рейтингах работодателей. Но если в России ИТ-компании только набирают обороты, то мировых списки лучших работодателей уже давно возглавляют технологические корпорации. Например, в конце 2019 года Forbes Media в партнерстве с компанией Statista опубликовал мировой рейтинг «500 лучших работодателей 2019», где первая пятерка лидеров представлена исключительно ИТ-сферой. Но это не значит, что наши компании будут в статусе догоняющих.

Текущая ситуация дает возможность российским технологическим компаниям совершить прорыв, быстро перейти к настоящей цифровой экспансии, считают в консалтинговой компании McKinsey & Company. Следовательно, можно предположить, что успех компаний сможет еще повысить и их привлекательность среди соискателей, а также поспособствует увеличению ИТ-кадров в стране.

Тэги/темы: