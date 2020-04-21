Жители Томской области начали игнорировать режим полной самоизоляции

Томский Обзор / Фото: 21 апреля 2020 // Фото: Владимир Дударев

Около 300 нарушений режима полной самоизоляции, введенного в Томской области до 30 апреля, выявили за 2 дня текущей недели, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

«С 20 по 21 апреля в регионе запротоколировано около 300 административных нарушений режима всеобщей самоизоляции, шесть предписаний за аналогичные нарушения детей выписано на родителей», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что, по данным регионального МВД, с 18 марта по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) в регионе составлено более 50 протоколов.

Индекс самоизоляции от компании «Яндекс» в Томске составляет 1,7 — на улице очень много людей. В понедельник он составлял 2,0.

По последним данным, в Томской области выявлено 33 случая коронавируса, четверо вылечились.

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