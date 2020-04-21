ТГУ организует бесплатное питание для волонтеров и медицинских организаций

В период распространения коронавируса Томский госуниверситет организует бесплатное питание для волонтеров и медицинских организаций, помогающих бороться с пандемией.

Как сообщает пресс-служба вуза, столовая ТГУ №5 ежедневно будет готовить по 100 порций, в каждую войдет горячее блюдо и салат.

«С инициативой помочь медикам и волонтерам вышел руководитель столовой Дхармеш Бирла, и университет его поддержал — было принято решение готовить и доставлять питание для организаций, которые порекомендовал региональный штаб, в том числе в СибГМУ (Московский тракт, 2) и Госпитальные клиники им. А.Г. Савиных СибГМУ (пр.Ленина, 4)», — рассказал проректор ТГУ по социальным вопросам Сергей Кулижский.

В каждую порцию войдет горячее блюдо — гарнир и котлета или курица, а также салат, и всё это в одноразовой посуде и упаковке. Стоимость одного обеда — около 120 рублей. Все расходы университет взял на себя, включая доставку. Первый выезд, по согласованному графику, планируется утром 22 апреля.

Добавим, что на прошлой неделе профком студентов ТГУ под руководством председателя Элины Хованской вместе с промышленными партнёрами сформировал и доставил 353 продуктовых пакета студентам, которые оказались в сложной ситуации в связи с пандемией. В корзину вошли продукты первой необходимости: картофель, морковь, крупы, лапша, молочные продукты, курица и другие. Сейчас работа по сбору заявок от студентов продолжается.

Созданный в университете штаб ежедневно оперативно решает насущные вопросы, организована «горячая линия», куда можно обратиться, — телефон call-центра ТГУ (3822) 785-188.

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