Тринадцатилетняя девочка получила ожоги ног при пожаре в Томске

21 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Накануне вечером, 20 апреля, в Томске в 10-этажном панельном доме на ул.Айвазовского, 31 произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 23.10. К приезду пожарных наблюдался открытый огонь из окон третьего подъезда на 8 и 9 этажах, задымление в подъезде. До прибытия сотрудников МЧС из дома эвакуировались 20 человек. Пожарные эвакуировали 12 человек по лестничным маршам (из них 3 детей). 13-летняя девочка получила термический ожог нижних конечностей.

Возгорание удалось ликвидировать к 0.16. В результате сгорели вещи в сушильных помещениях, закоптились стены на верхних этажах в подъезде. Площадь пожара составила 30 кв.метров.

Причина пожара устанавливается.

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