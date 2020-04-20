За выходные в Томской области пожарные оштрафовали 16 человек за сжигание сухой травы

Томский Обзор / Фото: 20 апреля 2020 // Фото: Fires.ru/

В ходе рейдов, проведенных в выходные сотрудниками государственного пожарного надзора, в Томской области были оштрафованы шестнадцать человек. Их привлекли к административной ответственности за сжигание сухой травы, сообщает пресс-служба р

В большинстве случаев дачники разводили костры на приусадебных участках. На нарушителей составлены административные протоколы, гражданам грозит штраф до 4 тысяч рублей.

Всего в выходные дни было проведено более 60 рейдов, в ходе которых гражданам разъясняли требования пожарной безопасности, вручали памятки.

Между тем ситуация с пущенными палами продолжает оставаться напряженной. За субботу и воскресенье пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение сухой травы 56 раз, а с начала года ликвидировано уже 119 палов травы на площади более 81 гектара.

Во многих случаях своевременное реагирование пожарно-спасательных подразделений предотвращает угрозу перехода огня на жилые и хозяйственные постройки. Так, 19 апреля в первом часу дня на окраине поселка Светлый Октябрьского района Томска загорелась сухая трава, площадь горения составила 40 тысяч квадратных метров. Тридцать спасателей с помощью шести единиц техники не допустили перехода огня на хозяйственные постройки. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем местного населения.

В ближайшие дни в регионе ожидается повышение температурного фона, и как следствие – осложнение пожароопасной обстановки. Спасатели призывают жителей региона соблюдать требования пожарной безопасности.

Напомним, в минувшую субботу, 18 апреля, в Томске, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском и Парабельском районах введен особый противопожарный режим, который запрещает проведение любой деятельности с использованием открытого огня.

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