Томский ученый создал сервис умного мониторинга свободных парковочных мест

Молодой ученый Томского политеха создал сервис, который позволяет мониторить парковочные пространства и находить свободные места для автомобилей в режиме реального времени, сообщает пресс-служба вуза.

«Поиск свободной парковки зачастую связан со значительной тратой времени. Кроме того, неправильно припаркованные автомобили могут привести к возникновению конфликтов и ДТП. «Умная» инфраструктура городов развивается, но проблема парковок до сих пор не решена», — говорит разработчик, младший научный сотрудник международной научно-образовательной лаборатории неразрушающего контроля Али Оздиев.

Сервис SPOT (Smart Parking Occupation Tracking) основывается на работе устройства, состоящего из видеокамеры, направленной на парковочное пространство, и одноплатного микрокомпьютера — своеобразного AI-датчика, анализирующего видеопоток. Алгоритмы для датчика с использованием методов машинного обучения разработаны ученым ТПУ.

«Устройство — оригинальная разработка с использованием как готового бесплатного программного обеспечения, таких и собственных наработок. Видеопоток, который передает камера, обрабатывается с помощью технологий машинного обучения. Система уже умеет распознавать автомобили, анализируя изображение на предмет числа занятых и свободных мест. В перспективе, например, можно научить алгоритм определять автомобили, которые стоят не по правилам, занимают сразу два парковочных места. Все это происходит в режиме реального времени», — поясняет разработчик.

По словам Али Оздиева, устройство уже готово и протестировано на примере парковки на ул. Карпова в Томске. Кроме того, демонстрационная версия системы интегрирована с картами 2GIS. За изменениями, происходящими на тестовой парковке, можно наблюдать на сайте. Свободные места на стоянке отображаются зелеными маркерами, а занятые — красными.

«Web-сервис адаптирован под использование на смартфоне. В своих первых тестах я использовал веб-камеру, однако многие парковки оборудованы видеонаблюдением, поэтому для эксплуатации системы необязательно менять аппаратуру», — подчеркивает ученый.

Интересной проверкой для SPOT, по мнению разработчика, могло бы стать усовершенствование парковочных пространств между корпусами Томского политеха на пр. Ленина. Это центральный район Томска, так что найти свободную парковку там бывает трудно.

«Машинное обучение и компьютерное зрение — перспективные технологии, которые способны решать огромный пласт задач и проблем, существующих в современном мире. Поэтому проект открыт для предложений потенциальных партнеров и инвесторов», — говорит политехник.

Узнать, как присоединиться к проекту, можно на официальном сайте.

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