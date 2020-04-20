Директор кальянной в Томске оштрафован на 100 тыс. рублей за работу в период самоизоляции

20 апреля 2020 / Томский Обзор

Ленинский районный суд Томска оштрафовал директора ООО «Шиша Роуз» за работу кальянной в период полной самоизоляции в регионе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Директор ООО не приостановил деятельность кальянной, в заведении граждане продолжали курить кальян в период введения на территории Томской области заперта на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах», — говорится в сообщении.

Руководителю заведения вменяли ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), суд назначил ему штраф 100 тыс. рублей.

По данным пресс-службы администрации Томской области, в регионе зафиксировано 29 случаев COVID-19, четверо вылечились, двое находятся на ИВЛ.

В Томской области до 30 апреля установлен режим полной самоизоляции, работа заведений общепита разрешена только в дистанционном режиме, курение кальянов там запрещено.

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