В Томской области пенсионерка перевела мошенникам около 350 тыс.рублей, чтобы «защитить» свои счета

Томский Обзор / Фото: 20 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Жительница Томской области стала взяла кредит и перевела мошенникам около 350 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 61-летней потерпевшей поступил звонок с номера «+7499...». Звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что в данный момент на кредитную карту женщины совершаются атаки с целью завладеть денежными средствами. А чтобы сохранить деньги их необходимо срочно перевести на дебетовую карту, открытую на имя потерпевшей в этом же банке. Затем мошенник сказал, что сейчас на телефон женщина поступит смс-код, который необходимо сообщить злоумышленнику. Потерпевшая выполнила инструкции звонившего, в результате чего с банковской карты было списано 83 тыс. рублей. После этого мужчина сообщил, что перезвонит пенсионерке.

На следующий день злоумышленник перезвонил и сообщил, что мошенники, пользуясь персональными данными потерпевшей, пытаются оформить кредиты сразу в нескольких банках. Чтобы их остановить необходимо срочно пройти в эти банки и подать заявку на получение кредитных средств лично, для сохранения денег их необходимо положить на безопасный счет, который продиктует лжесотрудник банка, что пенсионерка и сделала.

В результате ущерб, причиненный мошенническими действиями составил около 352 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

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