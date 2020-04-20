Томская область дополнительно закупает 170 аппаратов ИВЛ

20 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Власти Томской области увеличивают количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения больных с коронавирусной инфекцией, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на губернатора региона Сергея Жвачкина.

«У нас есть 432 аппарата ИВЛ, это намного больше нормы. Но мы заказали 170 аппаратов через Минпромторг и еще ищем на рынке. Исходя из опыта Китая, Италии, Испании, США и Москвы, мы видим, что экономить не надо», — сказал Жвачкин в эфире телеканала «Томское Время».

Начальник департамента информационной политики администрации региона Алексей Севостьянов уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что из областного бюджета для приобретения более 170 аппаратов ИВЛ выделено около 350 млн рублей.

Жвачкин также сообщил, что по нормативу в Томской области аппаратами ИВЛ должно быть оборудовано 123 койки, еще 123 — должны иметь доступ к кислороду, и 290 коек необходимо для больных с легкой формой.

По последним данным, в Томской области зафиксирован 21 случай коронавируса, четверо человек вылечились.

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