Пять новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 19 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 19 апреля, в Томской области зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все вновь заболевшие контактировали с ранее заболевшими и госпитализированными пациентами, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего в больницы Томской области с респираторными заболеваниями госпитализированы 150 человек. В медсанчасти № 2 Томска проходят лечение 111 человек (анализы на коронавирус у 77-ми пациентов отрицательные, у девяти – положительные, у 25-ти - на исследовании). В больнице № 3 Томска – 26 (анализы на коронавирус у 13-ти пациентов отрицательные, у шести положительные, семь в работе). В детской инфекционной больнице имени Сибирцева – шесть (у всех анализы на коронавирус отрицательные). В Колпашевской районной больнице – четыре (у всех анализы на коронавирус отрицательные).

Двое пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В инфекционных отделениях больниц других муниципальных образований госпитализированных с респираторными заболеваниями нет.

В обсерваторе на 14-дневном карантине находится 35 человек, заболевших нет.

В Томской области зарегистрированы 29 случаев заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 25 находятся на лечении.

Тэги/темы: