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С понедельника Томская область приостанавливает межрегиональные автобусные перевозки

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В понедельник, 20 апреля, Томская область приостанавливает региональное автобусное сообщение с субъектами РФ в соответствии с решением регионального штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, временно будет прекращено выполнение межрегиональных автобусных маршрутов с томского автовокзала на Новосибирск, Красноярск, Яровое, Горно-Алтайск, Кызыл.

Автобусное сообщение с Кемеровской областью приостановлено ранее

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