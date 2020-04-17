С понедельника Томская область приостанавливает межрегиональные автобусные перевозки
17 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
В понедельник, 20 апреля, Томская область приостанавливает региональное автобусное сообщение с субъектами РФ в соответствии с решением регионального штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, временно будет прекращено выполнение межрегиональных автобусных маршрутов с томского автовокзала на Новосибирск, Красноярск, Яровое, Горно-Алтайск, Кызыл.
Автобусное сообщение с Кемеровской областью приостановлено ранее
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