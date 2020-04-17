С понедельника Томская область приостанавливает межрегиональные автобусные перевозки

Томский Обзор / Фото: 17 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В понедельник, 20 апреля, Томская область приостанавливает региональное автобусное сообщение с субъектами РФ в соответствии с решением регионального штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, временно будет прекращено выполнение межрегиональных автобусных маршрутов с томского автовокзала на Новосибирск, Красноярск, Яровое, Горно-Алтайск, Кызыл.

Автобусное сообщение с Кемеровской областью приостановлено ранее

Тэги/темы: