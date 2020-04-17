В Томске выпустили творческие наборы для детей к Пасхе

17 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Первый музей славянской мифологии

Первый музей славянской мифологии выпустил ограниченную партию творческих наборов для детей к Пасхе.

Как сообщают в музее, всего подготовлено 4 варианта стоимостью от 100 до 300 рублей. Набор включает в себя деревянное или гипсовое яйцо, панно, таблицу с символами традиционной писанки, а также видео с мастер-классом по пасхальной росписи.

Наборы можно заказать в группе музея ВКонтакте, или по телефону/ WhatsApp: +79528811022. Их доставят до двери.

Видео с мастер-классом росписи яиц доступно в группе музея.

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