В Томске пройдет онлайн-марафон к Международному дню охраны памятников

Томский Обзор / Фото: 17 апреля 2020 // Фото: vk.com/paint_tomsk

Завтра, 18 апреля, команда проекта «Раскрась Томск!» запускает онлайн-марафон наследия, приуроченный к Международному дню охраны памятников и исторических мест. Томичей ждут вебинары, информационные посты и игры про архитектурное наследие, сообщают организаторы в группе ВКонтакте.

Программа марафона стартует в 11.00 с лекции Анны Подоровой, архитектора-реставратора, организатора акции «Раскрась Томск!» «Почему говорить „реставрация“ — неправильно? Основы сохранения наследия за 5 минут». Трансляция начнется здесь.

В 13.00 марафон продолжит выступление начальника Комитета по сохранению исторического наследия администрации Томска Никита Кирсанов. Он порассуждает на тему «Нужна ли деревянная архитектура университетскому Томску? Историко-архитектурная среда и научно-образовательный потенциал города». Трансляция будет доступна здесь.

В 15.00 в рамках марафона выступит Юлия Стояк, председатель Томского отделения Союза реставраторов России. Она расскажет об историческом городе в современном контексте. Послушать ее выступление можно здесь.

Следующей в рамках марафона в 17.00 выступит архитектор-реставратор, выпускница архитекторы.рф, архитектор Logworks Светлана Малевич. Она расскажет о памятниках в современно городе «или что мы поймем про наследие, когда карантин закончится?». Выступление будет доступно по ссылке.

Финалом онлайн-марафона станет межрегиональный круглый стол, начало которого запланировано на 19.00. Принять участие в нем можно по ссылке.

Следить за онлайн-марафоном также можно в группе «Раскрась Томск!» ВКонтакте.

"Раскрась Томск!" - флагманский проект программы "Волонтеры культуры" Ассоциации волонтерских центров. Цель проекта - привести в порядок фасады таких домов, чтобы жителям стало приятно проводить время рядом с такой застройкой. Кроме того, волонтеры хотят показать, что за эстетику города ответственен каждый.

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