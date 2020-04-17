Все ледовые переправы закрыты в Томской области

17 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томской области закрыты последние 12 переправ на севере региона в Александровском районе, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ледовые дороги обеспечивали проезд к нефтедобывающим организациям. На переправах установлены знаки, запрещающие их эксплуатацию, проведена обваловка подъездных путей.

Всего зимой в регионе действовали 73 ледовые переправы в девяти районах области и три наплавных моста в Каргасокском районе.

Тэги/темы: