В Томске до конца октября ограничат движение в районе пл.Ленина

16 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

С завтрашнего утра, 17 апреля, в Томске ограничат движение в районе здания №5 на пл.Ленина, на участке от пер.Батенькова до пл.Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие одной полосы в указанном районе связано со строительными работами, которые будет проводить ООО ГК «Гранит» в рамках проекта «Капитальный ремонт тротуаров проспекта им. Ленина (5-й этап) от пер. Батенькова до пл. Ленина».

Ограничение на данном участке будет действовать до 24.00 31 октября.

Также завтра утром, с 9.00, будет ограничено движение по ул.5-й Армии от пр.Ленина до ул.Ижевской. Здесь ограничение будет действовать до 24.00 22 апреля. В это время специалисты ООО «Томскводоканал» организуют подключение проложенного участка канализационной линии к существующим выпускам жилых домов на объекте «Реконструкция самотечной канализационной линии по ул. 5-й Армии от пр. Ленина до КНС-11».

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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