Власти Томска закупят спецтехнику для борьбы с коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 16 апреля 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

Мэр Томска Иван Кляйн поручил департаменту дорожной деятельности и благоустройства приобрести дополнительно 2 единицы спецтехники для обработки проезжей части и тротуаров, сообщает пресс-служба городской администрации.

Оборудование, которое производится в Кемеровской области, планируется приобрести в упрощенном порядке уже на следующей неделе. И будет использоваться для нужд города не только в период противоэпидемических мер, но и в обычном режиме.

По словам мэра, техника позволяет обрабатывать раствором гипохлорида натрия проезжую часть на ширину 16 метров. На ней установлены химстойкие насосы, большая ёмкость для дезинфицирующего раствора и мощные разбрызгиватели. В распоряжении «ТомскСАХ» есть обычные поливомоечные машины и распылители, которыми можно мыть остановки и тротуары, но их производительность в разы меньше, чем у техники, которую власти намерены закупить.

«В обычном режиме для города с населением порядка 600 тысяч этого достаточно. Но эпидемиологическая ситуация может развиваться стремительно. И мы должны заранее подготовить технические резервы, которые позволят нам быстрее и качественнее проводить дезинфекцию больших территорий», - подчеркнул мэр.

Помимо этого, мэр напомнил всем руководителям подразделений муниципалитета, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, о необходимости провести оптимизацию расходов. Статьи, предложенные к оптимизации, должны быть определены уже на этой неделе. Высвободившиеся средства будут направлены на борьбу с короновирусом и непредвиденные расходы, которые возникают в связи с введением ограничительных мероприятий.

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