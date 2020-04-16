В Томской области шесть новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 16 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Ранее сообщалось, что на утро 16 апреля в Томской области нет новых подтвержденных диагнозов коронавируса. На изоляции с COVID-19 находятся 11 человек, четверо остаются на самоизоляции, их состояние удовлетворительное. Семь человек госпитализированы в медико-санитарную часть № 2 Томска. У пациента, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние стабильное средней степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.

Информация уточняется.

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