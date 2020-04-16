В Томской области нет новых подтвержденных диагнозов коронавируса

Томский Обзор / Фото: 16 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

По данным на утро 16 апреля в Томской области нет новых подтвержденных диагнозов коронавируса. По-прежнему на изоляции с COVID-19 находятся 11 человек, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Четверо остаются на самоизоляции, их состояние удовлетворительное. Семь человек госпитализированы в медико-санитарную часть № 2 Томска. У пациента, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние стабильное средней степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.

В инфекционных отделениях других больниц Томской области пациентов с подтвержденным COVID-19 нет. В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 30 человек, заболевших среди них нет.

Всего в Томской области зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 11 - на лечении.

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