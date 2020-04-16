В Томске прошли первые городские онлайн-соревнования

Томский Обзор / Фото: 16 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В Томске состоялись первые городские соревнования по шахматам в режиме онлайн. В состязании, приуроченном ко Дню космонавтики, приняли участие 153 шахматиста из томских учреждений дополнительного образования. Соревнования состояли из 7 туров и проводились по швейцарской системе.

Как сообщает пресс-служба мэрии, шахматисты сыграли 182 партии, за два дня каждый провел за виртуальной шахматной доской по 7 часов.

В общем зачете 1 место заняли – Андрей Дашунин и Ольга Климова; 2 место – Юрий Трынченков, Александрина Коровина; а 3 место у Артёма Альмаметова и Эмилия Лопачёвой.

Дистанционное обучение шахматам юных спортсменов было введено еще в 2011 году. Такие технологии были особенно востребованы при занятиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также при подготовке спортсменов сборных команд.

В качестве платформы для проведения соревнований федерация шахмат выбрала разработку российских специалистов, которую используют во многих регионах России - play.chessking.com.

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