В Томской области один из заболевших коронавирусом подключен к аппарату ИВЛ

За прошедшие сутки в Томской области не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Однако самочувствие одного из заболевших ухудшилось, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Один из семи заболевших коронавирусом, госпитализированных в респираторный госпиталь Томска, подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Его состояние оценивается как средне-тяжелое из-за сопутствующих хронических заболеваний.

Состояние остальных ближе к удовлетворительному. Вице-губернатор по социальной политике Иван Деев не исключил, что в ближайшее время в регионе могут появиться новые подтвержденные случаи коронавируса и как представитель регионального штаба предостерег жителей региона от нарушений режима самоизоляции.

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