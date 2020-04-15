В Томске загорелись сараи рядом с жилым домом на Лебедева

15 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня днем, 15 апреля, в Томске произошел пожар на ул.Лебедева, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 14.50. К приезду пожарных огнем были охвачены сараи рядом с двухэтажным жилым домом, существовала угроза распространения огня на дом.

Пожар был локализован на площади 100 кв. метров и ликвидирован в течение часа. Дом не пострадал. На месте работали 4 единицы техники, 24 человека.

Причина возгорания устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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