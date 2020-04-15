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18+

Томичам расскажут, как не мучить себя диетами, но быть «в форме» в период самиозоляции

Завтра, 16 апреля, томский центр «Семья» проведет трансляцию с психологом Ульяной Балаловой, которая расскажет, как правильно питаться во время самоизоляции, сообщают организаторы.

Во время лекции психолог Центра расскажет, как не мучить себя диетами и ограничениями, но быть «в форме», есть вкусно, и выстроить семейный рацион таким образом, чтобы все были сыты, довольны и не страдали от переедания.

Трансляция начнется в 19.00 в Zoom.

Инструкция для подключения:

  1. Перейдите по ссылке; ⠀
  2. Скачайте приложение и запустите программу ZOOM; ⠀
  3. Нажмите кнопку «войти в конференцию», введите этот идентификатор: 4752126054 и свое имя в нужных полях; ⠀
  4. Ожидайте подключения ведущей к трансляции! Видеоконференция начнется 13 апреля в 19.00, рекомендуем установить программу заранее.

Уточнить вопросы можно здесь.

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