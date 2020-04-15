Томский митрополит призвал верующих оставаться дома в пасхальные праздники

Томский Обзор / Фото: 15 апреля 2020 // Фото: Владимир Дударев

В преддверии Пасхи митрополит Томский и Асиновский Ростислав обратился к верующим с телеобращением, в котором рассказал, как встретить главный христианский праздник дома, не подвергая опасности свое здоровье и здоровье окружающих, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Нам скорбно осознавать, что именно эти дни эпидемии приходятся на дни Святой Пасхи, но следуя призывам и указаниям светских властей, мы должны принять с вами все меры для того, чтобы не быть источником заражения для других людей и не заразиться самим, беречь свое здоровье. Что касается пасхальных богослужений, конечно же, и здесь мы должны по возможности уберечь себя и своих ближних от большого скопления людей. Тот, кто имеет возможность, оставайтесь дома, потому что ничто не может нас отделить от воскресшего Христа Спасителя», - подчеркнул в своем обращении митрополит.

Он также добавил, что при поддержке администрации Томской области будет организована прямая телевизионная и интернет-трансляция Пасхального богослужения.

«Обычно накануне Святой Пасхи, а также в сам день святого воскресения многие из вас традиционно идут в храм Божий для того, чтобы освятить свои куличи, а также другие Пасхальные трапезы, которыми верующие обычно разговляются в день святого воскресения Христова. В этом году советую всем воздержаться от этого и тем, кто имеет святую воду, самим освятить Пасхальные трапезы, окропив их», - сказал митрополит Томский и Асиновский.

В своем обращении владыка также рассказал о посещении кладбищ в Пасху и послепасхальные дни. Он подчеркнул, что эта традиция не имеет глубоких церковных корней и зародилась в советское время, когда многие люди не могли посещать храмы.

«Свои религиозные чувства люди выражали таким образом – делясь Пасхальной радостью с теми людьми, кто был так им дорог в этой жизни. Поэтому не будет ничего особенно страшного и трагичного, если в этом году мы воздержимся от посещения дорогих нам погостов. Ведь главное для усопших – это наша молитва о них, а помолиться мы можем и дома, вознеся горячую, усердную молитву о тех, кого мы любили здесь, и кому желаем вечного упокоения в жизни будущего века», - сказал митрополит.

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