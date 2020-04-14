В Томске разыскивают девушку, родившую и оставившего ребенка в подъезде

14 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: СУ СКР

Томские следователи разыскивают женщину, которая 18 января родила и оставила в подъезде свою новорожденную дочь, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в подъезде дома по ул.Бирюкова, 2. Приметы разыскиваемой: на вид 17-20 лет, рост 155-165 см, среднего телосложения, внешне похожа на русскую, волосы темные (крашенные), длина волос - ниже плеч, лицо округлое, щёки выпуклые, кожа лица чистая, глаза тёмные, брови черные, нос «курносый», рот средний.

Была одета в вязаную шапку, короткую белую куртку стёганную в широкую горизонтальную полоску, облегающие брюки черного цвета.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемой, а также сведения о женщинах, находившихся в состоянии беременности, и по прошествии времени не имеющих ребенка, просят сообщить в региональное СУ СКР по телефонам: 8-913-811-49-30, 600-334, 66-13-06.

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