Завтра вечером в Томске ограничат движение по ул.Елизаровых

Томский Обзор / Фото: 14 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Завтра вечером, 15 апреля, в Томске временно ограничат движение транспорта по ул.Елизаровых на участке от пр.Кирова до ул.Шевченко, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 21.00 среды до полудня субботы, 18 апреля. В это время на данном участке ресурсоснабжающая организация выполнит плановые работы по замене строительной части и трубопровода на двух участках магистрали №4.

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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