Во время самоизоляции томичи смогут посетить «Точку гравитации» онлайн

Томский Обзор / Фото: 14 апреля 2020 // Фото: tomskmuseum.ru

Музей «Точка гравитации» запустил онлайн-выставку. Томичам предлагают посмотреть на эксперименты, посетить видеоэкскурсии и выучить музейный алфавит.

«Точка гравитации» — интерактивный музей, в котором более 70 экспонатов иллюстрируют законы электричества, оптики и механики.

«Музей будет интересен в первую очередь детям и их родителям, младшим и старшим школьникам, а также тем взрослым, кто любит эксперименты, науку и головоломки», — сообщила представитель Томского областного краеведческого музея Елена Фещенко.

Как сообщают в музее, площадку в интернете организовали 21 марта после временного закрытия музея из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Онлайн-музей состоит из трёх разделов:

«Видеоэкскурсии», где каждый может посетить «Точку гравитации» не выходя из дома.

«Музейный алфавит», где демонстрируют физические явления на каждую букву алфавита.

«Интересные эксперименты» покажут занимательные опыты, которые можно повторить у себя дома.

Напомним, с 31 марта жители региона в период самоизоляции имеют право покинуть место жительства только в случаях: необходимости получения медицинской помощи, посещения ближайших к дому магазинов и аптек, выгула домашних животных на расстоянии не более 200 метров от дома, вынос мусора на придомовую контейнерную площадку, для работы в учреждениях, не приостановивших свою деятельность в период изоляции.

В связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим полной самоизоляции в регионе до 30 апреля.



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