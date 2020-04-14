За сутки томские ателье отшивают 63 тыс. защитных масок

14 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Томские ателье изготавливают 63 тысячи защитных масок в сутки. В Томской области пошивом многоразовых немедицинских масок из марли, текстильных и нетканых материалов занимаются 39 компаний и предпринимателей.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, многие производители масок предлагают приобрести средства защиты дистанционно. Заказать на сайте или через аккаунты в социальных сетях можно продукцию предприятий «Универсал Томск», «Мир», «СП «Стандарт», «ВалевскиСпорт», а также ИП Епанчинцева И.В., ИП Чепурнова Е.О. (Masterskaya) и других.

Кроме того, часть ателье, работающих в областном центре, организуют доставку масок по городу.

Список производителей защитных масок.

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