Трое из вновь заболевших коронавирусом заразились на территории Томской области

Томский Обзор / Фото: 13 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Стали известны подробности о новых случаях заражения коронавирусом в Томской области. Трое из заболевших находятся в районе области, еще один — в Томске, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Установлено, что один из заболевших выезжал из Томской области в Новосибирск, остальные — контактные заболевшего, диагноз которого был подтвержден 8 апреля. Все заболевшие изолированы: трое проходят лечение в респираторном госпитале МСЧ №2, один — в инфекционном отделении районной больницы.

«Сейчас устанавливается „цепочка“ их контактов. Уже собрано более 120 смывов. Работа эпидемиологов продолжается», — отметил заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области, вице-губернатор Иван Деев. Он напомнил, что только строжайшее соблюдение самоизоляции может разорвать цепочку контактов и предотвратить появление новых случаев коронавируса.

По данным на вечер 13 апреля, в Томской области зарегистрировано 8 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 3 человека выздоровели, 5 — на лечении.

Напомним, в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим полной самоизоляции в регионе до 30 апреля.

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