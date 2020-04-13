Режим самоизоляции в Томской области продлен до конца апреля

Томский Обзор / Фото: 13 апреля 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Сегодня, 13 апреля, губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции в регионе до 30 апреля, сообщает пресс-служба обладминстрации.

«Предстоящие две недели по нашим прогнозам будут самыми сложными и решающими, – сказал в обращении губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб. – Напомню о двух с половиной тысячах жителей Томской области, которые вернулись из-за границы. Они в самоизоляции, но болезнь и у них, и у тех, кто контактировал с ними, на пике проявления. Не будем забывать и о трехстах пятидесяти томичах, которые до сих пор находятся за границей, но вернутся в ближайшее время. Риски распространения вируса слишком высоки. Это подтверждает и недавно выявленный случай, когда человек заразился, просто гуляя по улицам Томска. Другой больной, в нарушение всех запретов не общаться с родственниками, заразил своих родителей. Количество больных в Томской области увеличилось в два раза, их уже восемь».

Вместе с тем глава региона подчеркнул необходимость найти «золотую середину» между борьбой с коронавирусом и сохранением экономики, а значит сохранением рабочих мест и заработных плат.

«Мы даем возможность начать работу ряду предприятий, - сообщил в своем обращении губернатор Сергей Жвачкин. - Полный перечень открываемых производств есть в распоряжении, которое я подписал сегодня. Однако есть одно «но». Каждый предприниматель, каждый руководитель организации перед началом работы должен гарантировать соблюдение всех сегодняшних санитарно-эпидемиологических требований».

«Мы создали специальный сайт – работа.томск.рф, - уточнил глава региона. - Перед тем, как открыть свое учреждение, каждый руководитель должен направить на этот сайт уведомление, а затем подписать декларацию о выполнении всех требований Роспотребнадзора».

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