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В Томске жители части домов на пересечении пр.Фрунзе и пр.Комсомольского остались без воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды остались без воды выключили воду аварийное отключение В Томске жители части домов на пересечении пр.Фрунзе и пр.Комсомольского остались без воды

Сегодня, 13 апреля, в части домов на пересечении проспектов Фрунзе и Комсомольского останутся временно отключено холодное водоснабжение, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с аварийными работами на водопроводных сетях, которые, предположительно, продлятся с 14.00 до 19.00. До этого времени без воды останутся дома, расположенные по адресам:

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