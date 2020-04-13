В Томске жители части домов на пересечении пр.Фрунзе и пр.Комсомольского остались без воды

13 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 13 апреля, в части домов на пересечении проспектов Фрунзе и Комсомольского останутся временно отключено холодное водоснабжение, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с аварийными работами на водопроводных сетях, которые, предположительно, продлятся с 14.00 до 19.00. До этого времени без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Герцена, 72/1, 72/2;

пр. Комсомольский, 52, 56а, 58;

пер. Курский, 4, 6, 6а;

ул. Лебедева, 77, 77а, 79, 83, 85, 87, 87/1;

пер. Смоленский, 9, 11, 18, 20, 22, 24, 12а;

пр. Фрунзе, 103с стр.5, 101, 103 стр.1, 103, 103д, 103/2, 103а, 103а стр.1, 105, 105/1, 105а, 112, 120, 120а, 122, 124, 124/1, 126, 128, 130, 130а, 132;

ул. Чкалова, 5, 7, 9, 11, 11а, 14, 18.

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