Toyota и УАЗ столкнулись в томском селе, один человек пострадал
13 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 12 апреля, в селе Лучаново Томского района столкнулись Totota Opa и УАЗ, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 19.50 на улице Олега Кошевого. По предварительным данным, 36-летний водитель иномарки не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.
В результате ДТП водитель Toyota с травмами госпитализирован.
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