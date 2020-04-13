Томский онкодиспансер запустил ресурс для стеснительных пациентов

13 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Департамент здравоохранения Томской области

Томский областной онкологический диспансер запустил информационный ресурс «Онкодозор: колоректальный рак», который рассказывает о симптомах, диагностике и методах лечения заболевания, а также о том, какие меры профилактики и факторы риска существуют, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«Для колоректального рака, как и для большинства онкологических заболеваний, характерно отсутствие ранней симптоматики. Зачастую люди стесняются задавать неудобные, по их мнению, вопросы даже тогда, когда пора неотложно обращаться за помощью», — отмечает и.о. главного врача Томского областного онкологического диспансера Максим Грищенко.

Колоректальный рак (КРР) — это общее название группы злокачественных эпителиальных опухолей толстого кишечника и сегодня он занимает третье место в мире среди онкологических заболеваний. КРР — это «болезнь цивилизации»: с одной стороны, наблюдается увеличение продолжительности жизни, с другой — недостаток физической активности, употребление большого количества мясных продуктов и недостаточного количества клетчатки. Самая высокая заболеваемость выявляется в США, Австралии и странах Западной Европы. В последние десятилетия в нашей стране также отмечается рост заболеваемости КРР.

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