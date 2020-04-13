Северсккабель готовится стать пятым резидентом ТОР «Северск»

13 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Управляющая компания территорий опережающего развития ЗАТО атомной отрасли АО «Атом-ТОР» и «Северский кабельный завод» заключили предварительное соглашение о сотрудничестве. Соглашение предполагает утверждение документов, необходимых для придания производству официального статуса резидента ТОР «Северск», сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Северсккабель» будет реализовывать инвестиционный проект по производству кабельной продукции. Инвестиции компании в приобретение новых производственных линий составят 25 млн рублей, общий объем инвестиций — 40 млн рублей. Реализация проекта в ТОР «Северск» позволит создать не менее 12 новых рабочих мест.

В настоящее время в ТОР «Северск» зарегистрированы четыре резидента: ООО «НПК «ВАБ-70», ООО «Сибирский титан», ООО «МК-Полимер» и ООО «ТомскАзот». Зарегистрированными резидентами создано 120 рабочих мест и привлечено 75 млн рублей инвестиций.

ТОР «Северск» создана 12 февраля 2019 года для формирования благоприятных условий по привлечению инвестиций в ЗАТО Северск и обеспечения ускоренного социально-экономического развития муниципального образования. В июле 2019 года утвержден состав наблюдательного совета ТОР «Северск». В сентябре 2019 года принят закон Томской области об установлении налоговых льгот для резидентов ТОР «Северск». В ноябре 2019 года создано дочернее общество управляющей компании ООО «Атом-ТОР-Северск».

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