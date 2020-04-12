Новых случаев коронавируса в Томской области не зафиксировано

12 апреля 2020 / Томский Обзор

На утро воскресенья, 12 апреля, в Томской области новых заболеваний коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, сообщает пресс-служба областной администрации.

На лечении с подтвержденным диагнозом COVID-19 в инфекционном отделении находится один человек.

Четверо продолжают лечение в инфекционном отделении больницы № 3 Томска, трое – в детской больнице имени Сибирцева. Результаты обследования на коронавирус всех пациентов обоих медучреждений – отрицательные. В обсерваторе на двухнедельном карантине находятся 22 человека.



В респираторном госпитале медико-санитарной части № 2 Томска 65 пациентов с признаками средне-тяжелой и тяжелой респираторной инфекции. У 39 человек анализы показали отрицательный результат по коронавирусу, у 26-ти ПЦР-тесты переданы на исследование.



Напомним, по решению губернатора Сергея Жвачкина до 15 апреля в Томской области действует режим полной самоизоляции.

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