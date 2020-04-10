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Томичам расскажут, как не ругаться с семьей во время карантина

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, карантин изоляция психологическая поддержка коронавирус эпидемия безопасность онлайн-трансляции Томичам расскажут, как не ругаться с семьей во время карантина

В понедельник, 13 апреля, томский Центр «Семья» проведет видеоконференцию «Жизнь в семье в условиях карантина», сообщают организаторы.

Конференцию проведет психолог Центра Евгения Медведева. Она расскажет о жизни в семье в условиях карантина, как создать атмосферу взаимопонимания и поддержки, соблюдать личное пространство друг друга, не ругаться и вовремя уйти от конфликта в четырех стенах.

Трансляция начнется в 19.00. Чтобы подключиться нужно:

1. Перейти по ссылке;
2. Скачать приложение и запустить программу ZOOM; ⠀
3. Нажать на кнопку «войти в конференцию», введите этот идентификатор: 4752126054 и свое имя в нужных полях; ⠀
4. Ввести пароль: 727172⠀
5. Ожидать подключения ведущей к трансляции.

В случае возникновения вопросов можно написать сюда.

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