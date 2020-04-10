Томичам расскажут, как не ругаться с семьей во время карантина

Томский Обзор / Фото: 10 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В понедельник, 13 апреля, томский Центр «Семья» проведет видеоконференцию «Жизнь в семье в условиях карантина», сообщают организаторы.

Конференцию проведет психолог Центра Евгения Медведева. Она расскажет о жизни в семье в условиях карантина, как создать атмосферу взаимопонимания и поддержки, соблюдать личное пространство друг друга, не ругаться и вовремя уйти от конфликта в четырех стенах.

Трансляция начнется в 19.00. Чтобы подключиться нужно:

1. Перейти по ссылке;

2. Скачать приложение и запустить программу ZOOM; ⠀

3. Нажать на кнопку «войти в конференцию», введите этот идентификатор: 4752126054 и свое имя в нужных полях; ⠀

4. Ввести пароль: 727172⠀

5. Ожидать подключения ведущей к трансляции.

В случае возникновения вопросов можно написать сюда.

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