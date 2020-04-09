Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Томске

9 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера, 8 апреля, в Томске в одном из подъездов десятиэтажного дома по ул.Новосибирской произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В дежурную часть позвонили с сообщением о запахе гари. Через три минуты на место прибыли пожарные подразделения. Источник задымления обнаружили на десятом этаже, однако, чтобы попасть в квартиру сотрудникам МЧС пришлось использовать бензорез.

В сильно задымленном помещении спасатели работали в специальном снаряжении. В комнате горел ковер на полу, на диване находился 66-летний хозяин квартиры. Пожарные вынесли мужчину в подъезд и до приезда врачей оказали первую помощь, госпитализация ему не потребовалась.

Пожар был ликвидирован в 12:04, его площадь составила 1 кв.метр.

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