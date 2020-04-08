Томичей приглашают на онлайн-тренировку по кикбоксингу

Томский Обзор / Фото: 8 апреля 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Федерация кикбоксинга Томской области запускает онлайн-тренировки. Занятия будут проходить с понедельника по субботу, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«На время режима самозоляции мы организовали онлайн-тренировки по кикбоксингу для всех желающих оставаться в форме. Главная задача сейчас — сохранить свое здоровье и здоровье своих близких, поэтому призываем томичей оставаться дома и тренироваться вместе с нами», — сообщил президент федерации кикбоксинга Томской области Кирилл Базаев.

Тренировки проходят в приложении Zoom (Zoom cloud meetings) каждый день в 18.00. За 15 минут до начала занятия ссылка для подключения к конференции публикуется в группе федерации в социальной сети ВКонтакте.

«У нас запланированы разные тренировки, каждый тренер представит свое направление. Каждое занятие включает в себя разминку и растяжку и будет полностью функциональным», — добавил Кирилл Базаев.

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